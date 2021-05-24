Kazalarda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

B.T. idaresindeki 37 AAN 935 plakalı otomobil, E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy yakınlarında devrildi. Kazada, Ramazan Durusu olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ile Ü.G. ve S.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Diğer kaza ise Yozgat Merkez Sarıhacılı Mahallesinde meydana geldi. M.A.K. yönetimindeki 66 AC 337 plakalı hafif ticari araç, E-88 kara yolu Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde önce önünde giden E.A. yönetimindeki 66 DU 024 plakalı kamyonete ardından da köprü bariyerlerine çarptı. Kazada yaralanan M.A.K. sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. (aa)