KAZALAR CAN YAKIYOR

YOZGAT il genelinde geçtiğimiz yıl meydana gelen bin 217 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 51 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 616 kişi de yaralandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2019 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 42,7'sini sürücüler, yüzde 34,1'i yolcular, yüzde 23,2'si ise yayalar oluşturdu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 76,2'sinin erkek, yüzde 23,8'inin kadın, yaralananların ise yüzde 67,2'sinin erkek, yüzde 32,8'inin kadın olduğu belirtildi. 106 bin 682 motorlu kara taşıtının bulunduğu Yozgat il genelinde geçtiğimiz yıl içerisinde toplamda 3 bin 698 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların bin 217’sinin ölümlü veya yaralamalı olduğu kaydedildi. Kazalarda 51 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 616 kişi de yaralandı. Kazalarda ölen 51 kişiden 34’ü kaza mahallinde hayatını kaybetti. 17 kişi ise hastaneye kaldırılırken veya tedavisi devam ederken vefat ettiği bildirildi.