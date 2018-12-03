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Kazada ölen öğretmen üzdü

YOZGAT’ta yaşayan öğretmen Mehmet Yaşar Doğru’nun İstanbul’da Türkçe Öğretmeni olan oğlu Şükrü Doğru’nun motosiklet kazasında hayatını kaybetmesi, Yozgat’ta da üzüntüyle karşılandı.

Kazada ölen öğretmen üzdü

YOZGAT’ta yaşayan öğretmen Mehmet Yaşar Doğru’nun İstanbul’da Türkçe Öğretmeni olan oğlu Şükrü Doğru’nun motosiklet kazasında hayatını kaybetmesi, Yozgat’ta da üzüntüyle karşılandı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Kazada ölen öğretmen üzdü

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla buluşup Sakarya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Şükrü Doğru'nun (31) kullandığı motosiklet, TEM Otoyolu Ankara istikameti Kurtköy gişeler mevkiinde kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğru'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Doğru’nun arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bir arkadaşı hayatını kaybeden sürücünün elini tutarak uzun süre gözyaşı döktü. Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Yaşar Doğru'nun İstanbul'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan oğlu Şükrü Doğru trafik kazasında hayatını kaybetmesi, Yozgat’taki sevenlerini de yasa boğdu. 

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