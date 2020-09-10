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Kazada bir kişi öldü

KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin önünde seyir halinde olan tırın dorsesinin altına girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:36
Kazada bir kişi öldü

Hayatını kaybeden şahsın Sorgun ilçesinden olduğu bildirildi. Kaza, Ereğli ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesi mevkii Aksaray Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Adana istikametine seyir halinde olan Fatih Güneş (40) idaresindeki 06 CAP 647 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan O.K. (45) yönetimindeki 35 GD 9865 plakalı Mercedes marka tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil bagaj bölümüne kadar dorsenin altına girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Güneş olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan E.İ.G, Z.N.G, E. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Fatih Güneş'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Fatih Güneş’in Sorgunlu olduğu belirtildi.

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Kazada Bir Kişi öldü
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