Kazada 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde, Yozgat’tan Sivas istikametine gitmekte olan Bekir Aydemir (42) yönetimindeki 34 YL 5051 plakalı otomobil, Uluslararası E-88 karayolunun Sorgun ilçesi Babalı köyü yakınlarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Bekir Aydemir ile araçtaki eşi Yeliz (42), çocukları Gaye (19), Enes (16) ve Emre (14) Aydemir yaralandı. Yaralılar, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan Yeliz ile oğlu Emre Aydemir, Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.