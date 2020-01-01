Kazada 4 kişi yaralandı

34 yaşındaki Sibel Çolak Manal yönetimindeki 34 TS 6992 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 55 yaşındaki Hacı Cenk yönetimindeki 06 BV 4950 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Cafer Cenk (29), Fatma Cenk (80), Hacı Cenk (55), Sibel Çolak Manal (34) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Boğazlıyan Devlet ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.