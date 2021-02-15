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Kaza yapan ambulansta doğum yaptı

YOZGAT’ta hamile kadın, hastaneye sevki sırasında otomobille çarpışan ambulansta doğum yaptı, kazada 3 kişi yaralandı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:05
Kaza yapan ambulansta doğum yaptı

Suriye asıllı Emeni Kaddur Gadir'i doğum için Yerköy Devlet Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk eden M.P. yönetimindeki 66 KP 190 plakalı ambulans, Yozgat Adliyesi kavşağında F.S'nin kullandığı 66 ABE 070 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Ambulansta görevli ebe Leyla Hızarcı, 112 Acil Servis ekiplerini beklerken sancısı tutan kadına ambulansta doğum yaptırdı. Dünyaya gelen erkek bebek ve annesi, kaza yerine sevk edilen ekiplerce Yozgat Şehir Hastanesi'ne, otomobildeki yaralılar da Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

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