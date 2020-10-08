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KAZA UCUZ ATLATILDI

Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasında iki yük treninin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, iki makinist yaralandı.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:12
KAZA UCUZ ATLATILDI

YERKÖY ile Şefaatli ilçeleri arasında iki yük treninin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada iki makinist yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanlı mevkiinde 2 yük treni, ilk belirlemelere göre sinyallerdeki arıza ve iletişim bozukluğundan dolayı çarpıştığı kaydedildi.  Kayseri'den gelen 22030 sayılı yük treni ile Ankara'dan gelen 22022 sayılı yük treni, Yerköy tren istasyonu ile Karaosmanoğlu tren istasyonu arasında bulunan Karaosmanlı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Makinistler enkaz içerisinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları güçlükle çıkartılıp, Yerköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların, iç kanama ihtimaline karşılık röntgenleri çekildi, durumları iyi olmasına karşılık, müşahede altında tutulduklarını bildirildi. Yozgat valisi Ziya Polat da kaza mahalline giderek, incelemelerde bulundu, kurtarma çalışmalarını takip etti. Vali Ziya Polat, ‘’İlimiz Yerköy ilçesinde saat 15.25'de yük treni kazası meydana gelmiş, Sağlık, AFAD, Jandarma ve İtfaiye ekiplerimiz ivedi bir şekilde kaza yerine ulaşarak, yaralı makinistlerimizi hastanelerimize ulaştırmışlardır. Makinistlerimize acil şifalar diliyorum’’ dedi. 

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Kaza Ucuz Atlatıldı
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