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Kaza can aldı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza can aldı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

26 Eylül 2017 Salı 07:10
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Kaza can aldı

YOZGAT’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat Ankara karayolu 10. kilometrede meydana geldi. İrfan Ç. yönetimindeki 06 P 0066 plakalı otomobil, Yozgat’tan Ankara istikametine seyir halinde iken tali yoldan anayola çıkan Halil C. yönetimindeki 66 AS 793 mucur yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Nazife Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde sıkışan sürücü İrfan Ç. ise AFAD, Yozgat Belediyesi itfaiye ve 112 acil servis ekiplerinin tarafından araçtan güçlükle çıkartıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İrfan Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İrfan Ç. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Kazada hayatını kaybeden İrfan Ç. ve Halil Ç. dün kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. 
 

Son Güncelleme: 26.09.2017 09:20
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