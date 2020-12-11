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KAZA CAN ALDI

Sorgun ilçesinde üç öğretmenin bulunduğu otomobil devrildi.

11 Aralık 2020 Cuma 00:08
KAZA CAN ALDI

SORGUN ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir öğretmen yaşamını yitirdi, meslektaşı ile okul müdürü yaralandı. Gülşehri beldesi Çötelli Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Recep Taş (40) yönetimindeki 66 HK 095 plakalı otomobil, Karakız Mahallesi yakınlarında devrildi. Sürücü Recep Taş olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan okul müdürü Orhan Şahin (41) ile beden eğitimi öğretmeni Furkan Durmaz (23) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kaza nedeniyle mesaj yayınladı. Yazıcı mesajında, ‘’Sorgun Gülşehri Beldesi Çötelli Ortaokulu'nda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenimiz Recep Taş Karakız Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan Rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Araçta bulunan Okul Müdürü Orhan Şahin ile Beden Eğitimi Öğretmenimiz Furkan Durmaz ise yaralanmıştır. Kendilerine acil şifalar dileriz’’ dedi. 

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Kaza Can Aldı
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