Kaza can aldı

YERKÖY ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 70 yaşındaki Muharrem Bozdağ idaresindeki 06 KKK 68 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, 80 yaşındaki Güzel Baştürk olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti. Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Güzel Baştürk, işlemlerinin ardından toprağa verildi. Güzel Baştürk’ün Hamburg şehrinde uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra kesin dönüş yaptığı, Yerköy ilçesinde serbest ticaretle uğraştığı öğrenildi.
24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:25