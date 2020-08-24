Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1110
ALTIN
456.019
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.5933
EURO
8.6176

Kaza can aldı

Yerköy ilçesinde kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucunda otomobilde bulunan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:25
Kaza can aldı

YERKÖY ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 70 yaşındaki Muharrem Bozdağ idaresindeki 06 KKK 68 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak, devrildi.  Kazada, 80 yaşındaki Güzel Baştürk olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti. Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Güzel Baştürk, işlemlerinin ardından toprağa verildi. Güzel Baştürk’ün Hamburg şehrinde uzun yıllar işçi olarak çalıştıktan sonra kesin dönüş yaptığı, Yerköy ilçesinde serbest ticaretle uğraştığı öğrenildi.  

Anahtar Kelimeler:
Kaza Can Aldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KURTARILMAYI BEKLiYOR
KURTARILMAYI BEKLiYOR
Yer Muzu da tescillendi
Yer Muzu da tescillendi
ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi
ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi
Gülbahçe-Çelikbacak ailelerinin Mutlu Günü
Gülbahçe-Çelikbacak ailelerinin Mutlu Günü
Yozgatlı Kadınlar Yozgat’ı tanıdı
Yozgatlı Kadınlar Yozgat’ı tanıdı
Kilimlerin adresi belli oldu
Kilimlerin adresi belli oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim