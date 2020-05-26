Kaza can aldı

YERKÖY ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Habil Ünlü (25) idaresindeki 06 MYF 50 plakalı otomobil, Hüyük Mahallesi Jandarma mevkiinde kontrolden çıkarak park halindeki 66 AAV 839 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü ile Yasin Çelik (18) ve Murat Turhan (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen Yasin Çelik, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.