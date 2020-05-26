Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103024
ALTIN
378.038
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3026
EURO
7.4186

Kaza can aldı

Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölü, 2 kişi de yarandı.

26 Mayıs 2020 Salı 00:22
Kaza can aldı

YERKÖY ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Habil Ünlü (25) idaresindeki 06 MYF 50 plakalı otomobil, Hüyük Mahallesi Jandarma mevkiinde kontrolden çıkarak park halindeki 66 AAV 839 plakalı otomobile arkadan çarptı.  Kazada sürücü ile Yasin Çelik (18) ve Murat Turhan (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen Yasin Çelik, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Anahtar Kelimeler:
Kaza Can Aldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmek Kuyruğu
Ekmek Kuyruğu
Desteğe Devam
Desteğe Devam
Başkandan bayram ziyareti
Başkandan bayram ziyareti
Dezenfekte çalışması
Dezenfekte çalışması
Uyuşturucu operasyonu...
Uyuşturucu operasyonu...
Hayvanlara yiyecek
Hayvanlara yiyecek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim