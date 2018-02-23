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Kaz’a bilimsel bakış

KAZ yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılıp, özellikle damızlık kaz ve yumurta üretiminde Yozgat’ın merkez yapılabilmesi için başlatılan çalışmalar devam ederken, bilimsel etkinlikler de sürdürülüyor.

Kaz’a bilimsel bakış

KAZ yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılıp, özellikle damızlık kaz ve yumurta üretiminde Yozgat’ın merkez yapılabilmesi için başlatılan çalışmalar devam ederken, bilimsel etkinlikler de sürdürülüyor.

23 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Kaz’a bilimsel bakış

Bu bağlamda Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği’ düzenlendi. Etkinliğin ilk gününde çeşitli konular ele alınırken, bugün yapılacak oturumlarla tamamlanacak. Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat’ın tarımsal üretim ve hayvancılık noktasında belli başlı konularda Türkiye’de ilk beş vilayet içerisinde bulunduğunu anımsattı. Karacabey, bu gerçekten hareketle Yozgat’ın mevcut potansiyelini daha iyi noktalara çekmek, bu noktada bilimsel üretim ve metotlar ile tarım ve hayvancılığa katkı sunmak adına Bozok Üniversitesi olarak çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Üç oturumlu çalıştayda akademisyenlerin yanı sıra üretici temsilcileri ve bakanlık uzmanları da konuşmacı olarak yer aldı. Çalıştayda Türkiye’de kaz yetiştiriciliği ve sorunları, kaz yetiştiriciliğinin durumu, üretici sorunları, kaz ürünlerinden faydalanmanın yolları, pazarlama gibi konular ele alındı. Bugünkü programda ise çalıştayın değerlendirmesi, sonuç raporu açıklanarak çalıştay sonlanacak.

Son Güncelleme: 22.02.2018 17:59
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