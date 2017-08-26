Kaz yetiştiricisi oldular

Ziraat Fakültesi’nde düzenlenen törene Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Dr.Ertuğrul Soysal, Yusuf Başer, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Özgür Memiş, Bozok Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOSUYAM) Müdürü Doç. Dr. Şevket Hakan Üngören ve çok sayıda üretici ve çiftçi katıldı.

Çiftçi ve üreticilere yönelik eğitim programlarına bir yenisini eklediklerini belirten Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yaşar Karadağ Yozgat’ın tarım ve hayvancılığının gelişmesi noktasında Ziraat Fakültesi olarak destek vereceklerini söyledi.

Eğitime Yozgat ili dışında, Ankara, Eskişehir, Konya, Antalya, Sivas, Tokat ve Manisa illerinden toplam 35 üreticinin katıldığını belirten Prof. Dr. Yaşar Karadağ yoğun talep üzerine Kaz Yetiştiriciliği eğitiminin devam edeceğinin bilgisini verdi.

Üniversite olarak birinci önceliklerinin eğitim-öğretim ve ülke geleceğine insan yetiştirmek olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat’ın gelişmesi ve kalkınmasında üniversitelerin bulunduğu şehir ile entegre olmasının önemli olduğunun altını çizdi. Ziraat Fakültesi olarak Yozgat tarımına yönelik önemli hizmetler sunulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey kararı Yükseköğretim Kurulu’ndan çıkan ve kurulacak olan Veteriner Fakültesi ile de hayvancılık alanında önemli hizmetler hedeflediklerini sözlerine ekledi. Rektör Karacabey’in konuşmasının sonunda Kaz Yetiştiriciliği eğitim programının düzenlenmesini sağlayan Üniversitemiz Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOSUYAM) ve yine üniversitemize bağlı 12 ayrı araştırma ve uygulama merkezleri ile hem üniversitemiz gençlerine hem de şehrimize önemli hizmetler sunulacağının bilgisini verdi.

Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül kaz yetiştiriciliğinin önemli bir kültür olduğuna dikkat çekerek Yozgat’ın damızlık kaz üretimi bakımından ülkemizde bir marka, öncelikli bir il olması adına Bozok Üniversitesi’nin böyle bir çalışma gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesinin Yozgat’ın kalkınması anlamında önemli bir değer olduğunu belirterek tarım ve hayvancılık alanında Yozgat’ı önemli bir potansiyel haline getirmek adına çalıştıklarını belirtti. Vali Yurtnaç önümüzdeki yıl Avrupa Birliği Projesi kapsamında Yozgat’a bir hayvan hastanesi, hayvan pazarı ve kesimhanesini yapmayı hedeflediklerini belirterek Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Bozok Üniversitesi ile Yozgat’ı önemli bir hayvan merkezi haline dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından “Kaz Yetiştiriciliği” eğitim programını başarı ile tamamlayan 35 katılımcıya sertifikaları takdim edildi.

