Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391
ALTIN
495.421
DOLAR
8.7180
STERLİN
12.0517
EURO
10.3510

Kaz yetiştiriciliği anlatıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi, bölgede kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaları kapsamında, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde çiftçilere kaz yetiştiriciliği konusunda bilgilendirmede bulundu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:33
Kaz yetiştiriciliği anlatıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, Karakeçili Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ülkede kaz yetiştiriciliğinin cazip bir yatırım olduğunu söyledi. Kaz eti konusunda üretimin tüketimi karşılamadığına dikkati çeken Boz, ‘’Pazar sorunu da sözleşmeli yetiştiricilik ile ortadan kalktı. Sözleşme yapılması durumunda 40-45 günlük civcivler 65 liraya, anaçlar ise 140 liraya yetiştiricilere veriliyor. Kazların yaklaşık 12 hafta gibi bir dönemde yetiştirilip kesiminin yapılması gerekiyor. 12 haftadan sonra yem tüketimi çok olup, et verimi aynı oranda artmıyor. Ülkemizde yerli ırkın yanında Avrupa ve Uzak Doğu kökenli kazlar da bulunuyor’’ dedi. Toplantıya, merkez ve köylerdeki çiftçiler katıldı. (aa)

Son Güncelleme: 18.06.2021 17:34
Anahtar Kelimeler:
Kaz Yetiştiriciliği Anlatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT MERKEZ OLACAK!
YOZGAT MERKEZ OLACAK!
Bozdağ, sorun dinledi
Bozdağ, sorun dinledi
Becerilerini sergilediler
Becerilerini sergilediler
Babalar günü kutlaması
Babalar günü kutlaması
Kursiyerlere moral gezisi
Kursiyerlere moral gezisi
Kitap Kahve Projesi
Kitap Kahve Projesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim