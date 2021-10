KAZ ÜRETiMi ARTIYOR

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta diğer tarım ve hayvancılık sektöründe görülen gerileme gibi kanatlı hayvan varlığında da ciddi bir gerileme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Yozgat’ta 2002 yılında 84 bin 35 adet olan kaz varlığı 2019 yılında 28 bin 375’e geçtiğimiz yıl ise 26 bin 584’e geriledi. Yozgat Bozok Üniversitesi, ildeki kanatlılardan Kaz yetiştiriciliğinin yeniden cazip hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar ve çeşitli projeler ile kaz varlığının da artmaya başladığı kaydedildi. Bakanlık verilerine göre Yozgat’ta 2002 yılında 74 bin 500 olan hindi varlığı 2029 yılında 16 bin 886’ya geçen yıl ise 14 bin 712’ye düştü. Ördek sayısı da aynı dönemde geriledi. 42 bin 600 olan Ördek varlığı önce 5 bin 305’e geçen yıl da 4 bin 726’ya indi. Et tavuğu varlığı 130 binden 51 bine iniş yaparken geçen yıl 75 bin 230’a çıktı. Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından Yerköy ilçesinde kurulan Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Damızlık Kaz Üretim Tesisinde yetiştirilen kazlar, ‘Yozgat Damızlık Kaz Islahı projesi’ kapsamında halk elinde ıslah edilerek, çoğaltılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 10 üreticiye 50 şer adet olmak üzere toplamda 500 kaz palazının dağıtımının ardından, bu yıl da yetiştiricilere kaz dağıtımı yapıldı. Yozgat Damızlık Kaz Islahı projesi kapsamında, yerli damızlık kazların verim kapasitelerinin artırtılması, damızlık entegrasyonu kurulması, halk elinde geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. 3 yıl süreli proje kapsamında önümüzde yıl da 30 üreticiye 50 kaz palazı dağıtımının yapılmasının planlandığı bildirildi.

ISLAH ÇALIŞMALARI

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, projenin uzun zamandır devam ettiğini, Konya Ovası Projesi kapsamında 1,5 milyon lira destek alarak, yerli ırkın geleceğe aktarılması için ıslah çalışması yaptıklarını, esas amacın ise bilimsel çalışmanın yanında bölge insanına da bu değerleri kazandırarak, ekonomik katkı sağlamak olduğunu aktardı. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi tarafından Yerköy ilçesinde 2017 yılında yapılarak hizmete açılan Damızlık Kaz Üretim Tesisinde ıslah çalışmalarının devam ettiğini, toplam 5 bin metrekare alan üzerine kurulu tesiste damızlık kaz ıslahı kümesi, tüy işleme tesisi, kesimhane ve kuluçkahanenin yer aldığını aktardı. Karadağ, ‘’Tesiste, yerli ırk kazların ıslah edilerek daha verimli hale getirmek, yumurta verimi ve et verimini yükseltmek için yeni kaz hatları oluşturuluyor. Kaz üretimi ile ilgili bilimsel çalışmalar da yapılıyor. Bu kapsamda tesiste kuluçka faaliyeti, yumurta verimi, et verimi ve kalitesi, sperm kalitesi ve suni tohumla, tüy kalitesi, besleme ve yetiştirme çalışmaları yürütülüyor’’ dedi.

ORAN’DAN DASTEK

Türkiye’nin en fazla göç veren illeri arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta göçü tersine çevirmek amacıyla hazırlanıp, uygulamaya konulan Kaz Yetiştiriciliği projesine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) da destek verdi. Yozgat Valiliği, İl Özel İdaresi, Tarım Orman İl Müdürlüğü, Yozgat Bozok Üniversitesi ortaklığı ile 2018 yılında uygulamaya konulan ‘Yozgat damızlık kaz ıslahı’ projesi kapsamında önce 800 çiftçiye ‘kaz yetiştiriciliği’ eğitimi verildi. Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde Kaymakamlık tarafından hazırlanan, ‘Şefaatli Kazı ORAN ile yetişiyor’ başlıklı proje ile belgeli üreticilere kaz palazı dağıtıldı. İlçede belirlenen 66 çiftçiye 3 bin 300 kaz palazı dağıtımı mayıs ayı içerisinde gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de, üretim alanlarında denetimlerini sürdürüyor. Yozgat’ta özellikle il merkezi, Şefaatli ve Yerköy ilçeleri başta olmak üzere il genelinde yerli kaz varlığının artmaya başladığı, önümüzdeki yıllarda daha da artmasının söz konusu olduğu bildirildi. Proje kapsamında dağıtımı yapılan kazlarla oluşturulan çiftliklerin dışında özel olarak yetiştirme çiftliklerinin de devreye girdiği bilgisi verildi. •Seyfi Çelikkaya•