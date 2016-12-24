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Kaz gününe buyurun!

24 Aralık 2016 Cumartesi 05:00
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Bozok Üniversitesi tarafından bugün Cumhuriyet Alanı’nda ilki düzenlenecek olan ‘Yozgat Kaz Günü’ne tüm Yozgatlı vatandaşlar davet edildi.

Kaz gününe buyurun!
Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından tertip edilen ‘Yozgat Kaz Günü’ etkinlikleri kapsamında vatandaşlara kaz eti yemekleri de sunulacak.
Kaz günü etkinliği öncesi saat 10.00’da Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde Yozgat Tarımı ve Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği semineri verilecek. Daha sonra ise saat 12.00’de Cumhuriyet Alanı’nda kaz günü etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında kaz eti yemekleri yarışması, ara aşı hamur yutma yarışması, kaz eti yemekleri yarışması ve kaz yetiştiriciliği hakkında bilgilendirme gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

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