Kaz Günü'nde buluştuk!

Yozgat’ta Bozok Üniversitesi, Yozgat Kaz Yetiştiricileri Derneği öncülüğünde Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile “ Yozgat Kaz Günü “ etkinliği düzenlendi.





Yozgat Cumhuriyet meydanında düzenlenen etkinliğe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Etkinlikler kapsamında “Kaz eti yemekleri yarışması” ile “Arabaşı hamuru yutma yarışması” düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalar kaz eti ikramı ile daha da lezzetli hale geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gördüğü etkinlikte kafes içerisindeki kazlar özellikle çocukların büyük ilgisini çekti.





Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, bu tür etkinlikleri kentlerin mahalli kültürünü yansıtan folklörük olaylar olduğunu söyledi.





Yozgat’ta da mahalli kültürün yaşatılması adına gerçekleştirilen bu tür etkinlikleri her zaman desteklediğini belirten Yurtnaç;





“Yozgat’ta da hem arabaşı yutma hem de kaz günü etkinliği düzenlendi üniversitemizle diğer kurumlarımızla. Bunlar folklörük olaylar, bunlar ekonomiye yansıyacak, bu şehri ayağa kaldıracak şeyler değil ama bize sempati ile baktıran kamuoyunu sempati ile seyir olacak ve halkın da geçmişindeki geleneği gündemde tutmak amacıyla yapılan etkinlikler. Ben bu tür etkinliklerin tüm illerimizde yapılmasını destekliyor, tavsiye ediyorum. Yozgat’ta da bu kış gününde güzel bir gün de arkadaşlarımız hem arabaşı yutma hem de kaz yetiştiriciliği ile alakalı önce sempozyum düzenlediler, toplantısını yaptılar. Şimdi de halkımıza kaz eti tattırıyorlar” dedi.





Yurtnaç, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin sadece tavukla değil de kümes hayvanlarının alternatifini ortaya koymakla olması gerektiğine işaret etti.





“Mesela dediler ki çabuk hastalanır ama kaz daha sağlıklıdır. Bunların insan sağlığına da tabi ki bilimsel olarak katkı sağlayan etkileri vardır” diyen Yurtnaç, kaz yetiştiriciliğinin amaçlarına da değinerek şöyle konuştu:





“Bir amacımız da burada kaz yetiştiriciliğinin ekonomik bir alternatif güç olarak halkın gündemine getirilmesidir. Ben üniversitemize yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor tebrik ediyorum. Halkımız da bir hayli ilgili etkinliğe mahalli bir folklörük konuda bunu da bunu desteklemek lazım.”





Etkinliğe ev sahipliği yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de açıklamasında; “Burada amaç özellikle üreticilerimizi bilinçlendirmek. Üniversitemizin hazırlamış olduğu kanatlı projesinde özellikle damızlık kaz üretim projesinin üreticilerimize ileride daha büyük katkılar sağlayacağını öğretmek ve bu konuda onları bilgilendirmek amacıyla özellikle Yozgat Kaz Yetiştiricileri ile Üniversitemizin birlikte düzenlediği etkinlik bir tanıtım faaliyetidir. İleride yapacağımız projelerin anlatılması ve farkındalık oluşturulmasıdır” dedi.





Üreticilerin kendi bilgileri ve kendi görgüleri çerçevesinde bir faaliyette bulunduklarına dikkat çeken Karacabey, gerçekleştirilecek bilimsel çalışmaların üretimi artırıcı, bununla beraber birlikteliğin sağlanarak pazar imkanı oluşturması adına kaz etkinliğini önemsediğinin altını çizdi.





Etkinliğin amacına ulaştığını kaydeden Karacabey, şöyle konuştu: “Amacına ulaştığını da düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu etkinlikler daha da devam edecek. Bilhassa özellikle ‘Damızlık Kaz Üretimi’ projemiz faaliyete geçtiğinde bu etkinlik Yozgat için çok daha önemli bir noktaya ulaşacaktır.