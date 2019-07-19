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KAYSO’dan ziyaret

KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Sanayi Odaları Konsey Üyesi Mehmet Büyüksimitçi Yozgat’ta bir dizi ziyarette bulundu.

KAYSO’dan ziyaret

KAYSERİ Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Sanayi Odaları Konsey Üyesi Mehmet Büyüksimitçi Yozgat’ta bir dizi ziyarette bulundu.

19 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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KAYSO’dan ziyaret

Büyüksimitçi, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’i makamlarında ziyaret etti. Büyüksimitci, yol güzergahında bulunan Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan ile Şefaatli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Ulusoy, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcı Coşkun Kahraman, Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu'nu da ziyarette bulundu. KAYSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Büyüksimitci, "TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğum Oda ve Borsalarımıza ziyaretler gerçekleştirdim. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımızın selamlarını ilettim. Oda ve Borsa Başkanlarımızla bulunduğu bölgelerle ilgili konuları görüşüp, istişare etme imkanı bulduk. Çok yararlı bir program oldu. Zaman zaman bu ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bize zaman ayırarak en güzel şekilde ağırlayan tüm Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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