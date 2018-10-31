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Kayseri’yi gezdiler

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Kayseri Fen Lisesi ziyareti etkinliğini sürdürüyor.

Kayseri’yi gezdiler

ÇANDIR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Kayseri Fen Lisesi ziyareti etkinliğini sürdürüyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:14
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Kayseri’yi gezdiler

Çandır Atatürk Ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören 8’inci sınıf öğrencilerine motivasyon kazandırmak, okul tanıtım amacıyla günübirlik gezi düzenlendi. Öğrenciler, Osman Ulubaş Fen Lisesinde eğitim gören 12’inci sınıf öğrenciler eşliğinde okul tanıtımına katılarak,  okulun eğitim sistemi ve ders çalışma yöntemleri hakkında tavsiyeler aldı.  Fen Lisesi tanıtımından sonra Kayseri Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi gezen öğrenciler, Kayseri Bilim Merkezi’nde çeşitli bilimsel aletleri inceleme imkanı buldu. Gökkubbe Sinema Salonunda 3 boyutlu kısa filim izletimi ile gezi noktalandı. 

Son Güncelleme: 30.10.2018 18:15
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Kayseri’yi Gezdiler
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