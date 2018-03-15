Kayseri’yi gezdiler

Yozgat İlim Yayma Derneği Başkanı Ahmet Topuz, ‘’Değişik kitaplardan oluşan kitap okuma programı, Kayseri'nin tarihi ve manevi yerlere yönelik gezi etkinliklerinde bulunan gençlerimiz, güzel bir hafta sonu geçirdi’’ dedi.

Topuz, gençlerin, tarihi kapalı çarşı ve yeraltı çarşısını gezip, tarihi Hunat Camisinde sabah namazı programına katıldıklarını kaydetti. Topuz, ‘’Öğrencilerimizle Erciyes Dağı kayak merkezinde kayak etkinliği yaptıktan sonra eğitim kampı programımız sona erdi. Verimli bir ortamda gerçekleşen eğim kampımıza başta Kayseri İlim Yayma Cemiyeti olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ederiz’’ diye konuştu.