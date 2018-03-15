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Kayseri’yi gezdiler

YOZGAT İlim Yayma Derneği üyesi gençler, Kayseri Furkan Doğan Erkek Öğrenci Yurdunda iki gün süreli eğitim kampına katıldı.

Kayseri’yi gezdiler

YOZGAT İlim Yayma Derneği üyesi gençler, Kayseri Furkan Doğan Erkek Öğrenci Yurdunda iki gün süreli eğitim kampına katıldı.

15 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Kayseri’yi gezdiler

Yozgat İlim Yayma Derneği Başkanı Ahmet Topuz, ‘’Değişik kitaplardan oluşan kitap okuma programı, Kayseri'nin tarihi ve manevi yerlere yönelik gezi etkinliklerinde bulunan gençlerimiz, güzel bir hafta sonu geçirdi’’ dedi.
Topuz, gençlerin, tarihi kapalı çarşı ve yeraltı çarşısını gezip, tarihi Hunat Camisinde sabah namazı programına katıldıklarını kaydetti. Topuz, ‘’Öğrencilerimizle Erciyes Dağı kayak merkezinde kayak etkinliği yaptıktan sonra eğitim kampı programımız sona erdi. Verimli bir ortamda gerçekleşen eğim kampımıza başta Kayseri İlim Yayma Cemiyeti olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

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