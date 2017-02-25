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Kayseri’den gelmişler!

25 Şubat 2017 Cumartesi 05:22
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Yozgat’ta ısınan havayı fırsat bilen dilenciler sokak başlarını ve cami köşelerini doldurmaya başlayınca zabıta ekipleri harekete geçti.

Kayseri’den gelmişler!
Zabıta ekipleri sokaklarda ve cami bahçelerinde dilencilik yapan art niyetli kişileri toplayarak Zabıta Karakolu’na götürdü.
Vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan ve birçok vatandaşı rahatsız eden dilenciler, zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyon ile tek tek toplandı.
Zabıta karakolunda bayan personel tarafından yapılan üst aramasında bir dilencinin üzerinden bankadaki kendi hesabına para yatırdığını gösteren banka dekontu bulunduğu bildirildi.
Dilencilerin bazılarının Kayseri’den, bazılarının da Sorgun’dan geldiğini tespit eden zabıta ekipleri, dilencileri memleketlerine dönmeleri konusunda uyardı.
Yapılan incelemenin ardından serbest kalan dilenciler otobüs ve dolmuşlara binerek, kendi memleketlerine döndü.
Zabıta memurları, gerçek ihtiyaç sahibi ile art niyetli kişileri rahat ve kolay bir şekilde ayırt ettiklerini belirterek zaman zamanda Yerköy ilçesinden aynı kişilerin il merkezine gelerek dilendiği bilgisini paylaştı.

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