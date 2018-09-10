Kayseri’de toplanacaklar

Bölge toplantıları ile OSB’lerin sorunlarını masaya yatıran Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), İç Anadolu Bölgesi’ndeki 53 OSB’yi Kayseri’de toplayacak. İç Anadolu Bölgesi’ndeki 13 şehirden 53 OSB’nin yöneticilerinin ve sanayicilerin katılımıyla 12 Eylül’de gerçekleştirilecek OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısında bölge OSB’lerinin sorunları ve beklentilerinin yanı sıra, ekonomide yaşanan son gelişmelerin de değerlendirileceği bildirildi. OSB’lerin çatı kuruluşu OSBÜK tarafından organize edilen bölge toplantıları hakkında bilgi veren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türkiye’nin üreten gücü olduğunu vurgulayarak, “OSBÜK olarak 80 şehirdeki tüm OSB’lerimizle bir araya gelmek, OSB’lerimizi daha yakından görerek, beklentilerini dinlemek amacıyla bölge toplantıları düzenliyoruz” dedi.

Geçen yılın Eylül ayından bu tarafa diğer bölgelerde toplantılar yapıldığını söyleyen Kütükçü, “12 Eylül’de de İç Anadolu Bölgemizdeki 53 OSB’mizle Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde bir araya gelerek, 6. bölge toplantımızı gerçekleştirmiş olacağız. İç Anadolu bölgemizdeki tüm OSB yöneticilerimizi ve ilgili herkesi bu toplantıya katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat’taki OSB’lerin başkan ve yöneticilerinin katılımı bekleniyor.

