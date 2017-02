Kayseri’de medya buluşması

Kayseri’de düzenlenen Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması’na Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile basın yayın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kayseri, Yozgat, Niğde, Nevşehir, Sivas, Kırşehir ve Aksaray illerinden 100’e yakın basın mensubunun katıldığı toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kimliksiz ve sağlıksız yapılara sahibiz. Önümüzdeki yıllarda alacağımız kararlar şehirciliğin geleceğini etkileyecek” dedi.

Şu andaki parlamenter sistemin her zaman tıkanıklığa ve kavgaya açık bir sistem olduğunun altını çizen Özhaseki, "1970'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde tam 119 tur yapılmış. 2007’de 367 garabetini hepimiz birlikte yaşadık. Atatürk döneminden günümüze kadar Cumhurbaşkanı ve başvekiller arasındaki kavgaların piyasaya etkilerini araştırdım. Geriye doğru bakıldığı zaman Atatürk İnönü kavgaları meşhur. Özal’ın Demirel ile olan çekişmelerini unuttuk. Çankaya’nın şişmanı diye hakaret ettiler. Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında tazminat davası açıldı. En son Ahmet Necdet Sezer-Ecevit kavgasını unuttuk mu? Sanki bütün bunlar ortada yok, AK Parti ve MHP anlaştı ve havadan bu değişikliği getirdiler. İki başlılık bitiyor. İki başlı sistem olmaz. İki tane kaptanın olduğu gemiler yürümez. Güçlü bir iktidar oluyor ve güçlü iktidarın olması istikrarı getiriyor. Günümüzde asimetrik savaşın yaşandığı bir ortam var. İçimizde senelerce 40 yıl boyunca, PKK gibi ellerine silah almadan, gizlenmiş gibi davranarak herkesi kandırarak özellikle askeriye ve yargıda güçlenerek darbe teşebbüsüne giren FETÖ var. DEAŞ örgütü de var. Türkiye’nin güçsüz, kısa sürede düşebilecek, korku ile yaşayan bir iktidar ile hayatını sürdürmesi mümkün değil. Bu coğrafyada yaşamanın bir tek şartı var güçlü olmak. Bu coğrafyada güçlü olmazsanız yaşatmazlar. 75 yılda 60 hükümet değişmiş. Kendi bakanlığımı birkaç ay tanımaya çalıştım. İyi teşhis yapmazsanız birden bire girerseniz hata yaparsınız. Ortalama ömrü bir yıl,iki ay olan bir hükümetin ülkeyi geleceğe taşımasını bekleyemezsiniz. Cumhuriyet elden gitmiyor. Anayasanın ilk dört maddesi duruyor. Buradan geriye gidiş de yok. Korkutabilmek adına bunlar söyleniyor. Meclisin ortadan kalktığı yok. Meclis daha güçlü hale geliyor. Tam bağımsız bir meclis oluşacak. Cumhuriyet tarihi boyunca 260 küsür gensoru verilmiş. Kimsenin düştüğü yok. Bolca veriliyor sonra meclis tıkanıyor. Bu tür işlerle oyalanılıyor. Tek adamlık geliyor diyorlar. Herkes elini vicdanına koysun. Şu andaki sistemde yaptığı hiçbir işten dolayı kimseye hesap vermeyen bir sistemde, yargılanmayacak bir sistem varken, yeni sistemde öyle olmuyor. Her türlü hukuki ve siyasi sorumluluk var. Attığı her imzadan dolayı sorumluluğu var. Bu sisteme diktatörlüğe götürür demek çok yanlış" diye konuştu.