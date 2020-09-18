KAYSERi-YOZGAT HATTI

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile Kayseri’de bir dizi inceleme ve görüşmelerde bulundu. Endüstriyel Kenevir alanında sektörel buluşmalar çerçevesinde Yozgat Bozok Üniversitesini ziyaret eden Kayseri’nin tekstil alanında faaliyet gösteren köklü firmalarından olan Karsu Tekstil şirketine iadeyi ziyarette bulunan Karadağ, İncesu ilçesindeki tekstil fabrikasını da gezdi. Karadağ, YÖK tarafından ‘endüstriyel kenevir’ alanında ihtisaslaşma belgesi aldıktan sonra kenevirin biyokütlesinin endüstriye kazandırılması hususunda bir dizi sektörel buluşmalar gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Karadağ, Karsu Tekstil’in ise kendilerini ziyaret ederek, bu alanda üniversite desteği ile Yozgat’ta yatırım yapabileceklerini ifade ettiklerini, bu ziyaretin de yapılacak çalışmaları sağlam bir zemine oturtmak, ileri boyuta taşımak maksatlı olduğunu söyledi. Karadağ, “Gerçekleştirilecek işbirliği neticesinde özellikle Boğazlıyan bölgesinde konuşlanacak yatırımların Yozgat’ın ve bölge insanının ekonomik açıdan rahatlamasına vesile olacaktır” dedi. Karsu Tekstil adına konuşan Dr. Bilgehan Ülger ise, Kenevire dayalı olarak üretilecek iplik, elyaf, diğer tekstile hammadde teşkil edecek ürünler ile kenevir merkezli üretimde sürekliliği sağlamak niyetinde olduklarını kaydetti. Ülger, bu faaliyetleri yürütürken Yozgat Bozok Üniversitesi’nin teknik, birikim ve himayelerinde bu işleri yürütmek istediklerini, yapacakları yatırımın Boğazlıyan ilçesi sınırları içerisinde olmasını arzu ettiklerini bildirdi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise, Boğazlıyan ilçesinde geniş arazilerin yer aldığını, sulama imkânlarının geniş olduğunu, kenevir ekimi için Üniversite öncülüğünde her türlü işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

FAKÜLTE ZİYARET

Rektör Karadağ ve beraberindeki heyet üyeleri, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Hayvan Hastanesini de ziyaret etti. Heyet üyeleri, Erciyes Üniversitesi bünyesinde çalışan Hayvan Hastanesi yetkililer tarafından gezdirildi. Karadağ, hastanede yer alan cerrahi üniteler, müdahale odaları, analiz laboratuvarları, ameliyat sonrası müşahede odaları gibi bölümler yerinde görülerek, yetkililerden bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Erciyes Üniversitesi bünyesinde uzun zamandır faaliyet gösteren Hayvan Hastanesi’ni yerinde inceleyerek, bilgi aldıkların, buradaki tecrübeden yararlanarak Yozgat’ta kurulacak hayvan hastanesinde uygulamalar yapabileceklerini bildirdi.

SÜT TESİSLERİ

Prof. Dr. Karadağ ve beraberindekileri, Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrık Meslek Yüksekokulu Süt Ürünleri İşletme Tesisini de gezdi. Günlük 2 ton süt işlenerek, süt ürünlerine dönüştürüldüğü tesise yapılan ziyarette Yozgat’ta Üniversitenin katkılarıyla yapılması planlanan süt işletme tesisi kurulumu için fikir alışverişinde bulunuldu, yetkililerden bu konuda bilgiler alındı.