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Kayoder’de Çağan dönemi

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu’nda yeni dönem hizmet bayrağını devralan Deniz Çağan, birlikte görev yapacağı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla bir araya gelip, değerlendirmelerde bulundu.

30 Temmuz 2021 Cuma 00:49
Kayoder’de Çağan dönemi

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu’nda yapılan olağan genel kurulun ardından delegelerin teveccühü ile başkanlığa Gazeteci Deniz Çağan seçildi. Yozgatlılar Derneği Onursal Başkanı Mustafa Çağan’ın da katıldığı genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını yapan Federasyon Başkanı Deniz Çağan, yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımının yapıldığını söyledi. Deniz Çağan başkanlığında oluşturulan yeni yönetimde, Başkan yardımcılıklarına Murat Gencer ve Ersan Dağdeviren, Genel saymanlığa Koray Can, Genel sekreterliğe Murat Büyükbaş getirildi. Emrullah Doğan, Yusuf Korkmazyürek, Sami Şeker, İsmail Palas, Mustafa Paşaoğlu da Yönetim kurulu üyesi olarak yönetimde yer aldı. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, Genel Kurul’un öncelikle Yozgatlı hemşehrileri ve Kayseri’ye hayırlı olmasını temenni ederek, “Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. İlk toplantımızda da yeni yönetim kurulumuzu belirleyerek görev dağılımını yaptık. Bundan önceki süreçlerde gönüllü olarak yaptığımız çalışmaları artık federasyon başkanı olarak yapacağız. Devraldığımız bayrağı daha da yükseklere taşımak için sadece eklimizi değil, tüm bedenimizi taşın altına koyarak yolumuza devam edeceğiz’’ dedi. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu’nda yaptığı çalışmalarının daha da üstüne koyarak artıracaklarını kaydeden Çağan, ‘’Derneğimizin daha da iyi yerlere gelmesi için bütün gücümüzle çalışmalarımıza başlayacağız. Zaman içerisinde birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almakla beraber medya sektöründe de yer almanın kültürel senteziyle bütün bilgi ve birikimimle faydalı işler yapmanın gayretinde olacağız. Tüm Yozgatlı hemşehrilerimizin acılarıyla ya da mutluluklarıyla her koşulda yanlarında olmaya çaba sarf edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de artık birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceğiz. ‘Biz’ kültürüyle bütün çalışmalarımızda hemşehrimizle bir arada olacağız” diye konuştu.     

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Kayoder’de Çağan Dönemi
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