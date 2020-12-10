KAYNAKLAR KURUMUŞ!

YERKÖY ilçesi Güven Jeotermal Alanında bulunan üç jeotermal kuyudan elde edilen saniyede 92 litre suyun termal turizmine kazandırılmasına yönelik beklenti, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hazırlanan rapor ile hayal kırıklığına dönüştü. Kısa adı KOP olan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi tarafından, bölgedeki termal kaynakların potansiyellerinin belirlenip, ekonomiye kazandırılabilmesi için yapılması gereken çalışmaları kapsayan alan araştırması yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan raporda, Yozgat’ın 42 kilometre güneybatısında bulunan Yerköy ilçesindeki Güven jeotermal alanındaki jeotermal kaynağın kurulduğuna da yer verildi. Raporda, ‘’ Maden Teknik Arama Enstitüsü’nün 2005 yılı raporuna göre, Yerköy ilçesi Güven Jeotermal alanında üç ayrı kaynak bulunmaktadır. Sıcaklıkları 41-45 derece arasında değişen Aslanağzı, Çamur ılıcası ve DSİ sondajı olarak isimlendirilen kaynakların debilerinin düşük olduğu, bölgede açılan kuyuların işletmeye alınmasıyla kuruduğu belirtilmektedir. Bölgede 1993 yılında YK-1 kuyusu açılmıştır. Bu kuyu günümüzde sit alanı içerisinde kaldığı için kullanılmamaktadır. YK-2, YK-3 ve YK-4 kuyuları Yozgat il özel idaresine aittir’’ denildi. Raporda, Yerköy Güven jeotermal alanında 3 ayrı kuyunun faal olarak kullanıldığına dikkat çe-kildi. Bu kuyularda kesilen birimlere ait bilgiler ve önceki jeolojik-jeofizik çalışmalara ait bilgiler temin edilemediğine de vurgu yapıldı. Kuyu bilgilerinin jeotermal potansiyelin göstergesi olduğu hatırlatılarak, ‘’Ancak jeolojik potansiyel sınırları belli olan alanda, rezervuarın dikey/yanal yayılımı ve karakteristikleri bilinmemektedir. Yüzey jeolojisinde belirlenen örtü kaya, rezervuar kaya, ısı kaynağı gibi jeotermal bileşenlere yönelik yeraltı bilgisinin elde edilmesi ve konumunun belirlenmesi amacıyla jeofizik DES, SP ve MT gibi aletsel ölçümlerin yapılması önemlidir’’ görüşü ortaya konuldu. Alandaki akışkanın yüzeye ulaşmak için kullandığı tektonik unsurları belirlemek, jeoloji ve jeofizik çalışmalarını destekleyici veri toplamak üzere toprakta gaz ölçümleri yapılmasının faydalı olduğu, bu araştırmalar ile elde edilen veriler ışığında yeni kuyu yerinin önerilebileceğine vurgu yapıldı.

TURİSTİK TESİS

Yerköy ilçesindeki Uyuz Hamamı sahasının 2004 yılında turistik tesis kurulması şartı ile 49 yıllığına kiraya verileceği kaydedilmişti. İlçenin 100'üncü Yıl Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Hazineye ait, Kültür ve Turizm Bakanlığının kullanımındaki 56 bin 500 metrekarelik alanda 340 yatak kapasiteli turistik tesis yapımı öngörüldü. Tesisi yapmak isteyenlere 49 yıllığına kiraya verilecek olan alan içerisinde 44 derece sıcak suya sahip, Uyuz Hamamı da bulunuyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca sit alanı olarak ilan edilen alan içerisinde ayrıca, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan 'Çamur Banyosu' doğal alanı da yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 'Turizmi Teşvik Yasası' kapsamında kiraya verilecek olan alanı kiralayarak, hazırlanan turistik tesis projesini hayata geçirmek isteyenlerin, başvurusunu 26 Mart 2004 tarihine kadar Bakanlığa yapması istendi. Yatırım yapılamadı ama kararname ile bölge turizm ağından çıkartıldı.

