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Kaynaklar ihaleye çıkarıldı

YOZGAT il genelinde bulunan 12 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı. Yozgat İl Genel Meclisi Encümen Başkanlığı’nın ihale ilanı Resmi Gazetede yayımlandı.

Kaynaklar ihaleye çıkarıldı

YOZGAT il genelinde bulunan 12 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı. Yozgat İl Genel Meclisi Encümen Başkanlığı’nın ihale ilanı Resmi Gazetede yayımlandı.

06 Aralık 2019 Cuma 04:04
Kaynaklar ihaleye çıkarıldı

Buna göre, Yozgat'ın çeşitli ilçelerinde bulunan 12 jeotermal kaynak arama sahasının açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak. Alanları, 240 hektar ile 4 bin 954 hektar arasında, muhammen bedelleri 90 bin lira ile 400 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri ise 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17’inci maddesi, Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle yapılacak ihale ile ilgili bilgiler İl Özel İdaresi’nde görülebilecek. Kadışehri ilçesi Kabalı-Yangı bölgesindeki 4 bin 908,16 hektar, Akdağmadeni ilçesi Çalışkan bölgesindeki Bin 483,44 hektar, Karadikmen bölgesindeki 418,05 hektar alanda Jeotermal Kaynak araştırması yapılabilecek. Şefaatli Tahiroğlu bölgesinde 4 bin 552,34 hektar, Karalar bölgesinde 4 bin 628,66 hektar, Sarıkent bölgesinde 4 bin 919,79 hektar, Kuzayca bölgesinde 2 bin 557,76 hektar, Şefaatli ilçe merkezinde bulunan, 240,91 hektar, 4 bin 772,01 hektar ve 4 bin 497,95 hektar olmak üzere üç parça alana arama izni verilecek. Yenifakılı Çöplüçiftliği-Başpınar-Yamaçlı bölgesindeki 4 bin 971,65 hektar, Çöplüçiftliği-Üçoba-Kuzayca-İkizce bölgesindeki 4 bin 954,40 hektar alan içerisindeki jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Kaynaklar Ihaleye çıkarıldı
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