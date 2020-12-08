KAYNAK VAR YATIRIMCI YOK!

KOP İdaresi tarafından, bölgedeki illeri kapsayan mevcut kaynakların tespiti, yeni kaynaklar ve bu kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik araştırma raporu tamamlandı. Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesinde yer alan Yozgat’ın Nevşehir ve Kırşehir illeri ile birlikte bölgeye liderlik edebilecek geçmişe ve kaynaklara sahip olduğunun altını çizidi, jeotermal seracılık, termal sağlık, turizm alanlarında gelişim olanaklarına sahip olduğunun altı çizildi. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yer alan tarihi Roma Hamamı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar tamamlandığında Avrupa’da sadece İngiltere’de bir örneği olan tarihi bir değer ziyaret için hazır hale gelmiş olacağına vurgu yapılan KOP raporunda, Roma Hamamı kalıntılarının Yozgat ile birlikte Orta Anadolu bölgesinin turizmini hareketlendirebileceği ifade edildi. Kısa adı KOP olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Orta Anadolu bölgesinin, jeotermal kaynaklarına yönelik alan taraması ve araştırması gerçekleştirdi. Zenginliği açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye’nin potansiyelini maksimum faydaya dönüştürmeye yönelik gerçekleştirilen alan taraması sonrasında hazırlanan raporda, Orta Anadolu Bölgesi’nin Termal Turizm Bölgesinin ana rolü üstlenebilecek potansiyele sahip olduğu aktarıldı.

YOZGAT ÖN PLANA ÇIKIYOR

Yozgat’ın KOP Bölgesi içinde jeotermal kaynaklar açısından ön plana çıkan illerden birisi olduğu vurgulanan raporda, ‘’Özelikle termal sağlık ve turizmi merkezi olma potansiyelinin yanı sıra, jeotermal kaynakların tarımsal bir uygulaması olarak jeotermal seracılık için de önemli bir kapasiteye sahiptir. Yozgat ilinde jeotermal alanlar ilin belli bir coğrafi alanında yoğunlaşmamış olmakla birlikte, mevcut kuyular, kuyuların debileri ve sıcaklıklarına bakıldığında Boğazlıyan, Sorgun, Sarıkaya ve Yerköy ilçelerinin potansiyelinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bunun dışında ilde Saraykent, Akdağmadeni ve Yozgat il merkezinde daha küçük potansiyele sahip termal kaynaklar bulunmaktadır’’ denildi.



TURİZM POTANSİYELİ

Yozgat termal sağlık ve turizm konusunda da önemli bir potansiyele sahip bir il olduğu belirtilen KOP Araştırma Raporunda, bu açıdan Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinin hem termal suyun potansiyeli hem tesis altyapısı ile önemli merkezler olabilecekleri kaydedildi. Sarıkaya’da yer alan tarihi Roma Hamamı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalar tamamlandığında Avrupa’da sadece İngiltere’de bir örneği olan tarihi bir değer ziyaret için hazır hale gelmiş olacağının altı çizildi. Raporda, ‘’Sarıkaya’da bulunan ve termal kaynakların aslında ne kadar köklü olarak kullanımda olduğunu gösteren bu tarihi mekânlar Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesinin ana rolü üstlenebilecek potansiyele sahip bulunmaktadırlar. Bu açıdan Sarıkaya ilçesi sadece Yozgat için değil bütün bölgeye termal turizm açısında değer katabilecek bir tarihi merkezdir. Sarıkaya ve Sorgun ilçeleri bu minvalde geliştirilmesi ve tesis yatırımlarının yanı sıra sağlık hizmetleri barındıran merkezler ile güçlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir’’ görüşüne yer verildi.