KAYNAK VAR YATIRIM YOK!

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, yıkılıp Aslan Başlı Kurnası müzeye kaldırılan tarihi ‘Uyuz Hamamının’ yer aldığı bölgede, açılan kuyulardan çıkarılan şifalı termal kaynaklar boşa akarken, yapılacak kazı çalışmalarıyla saklı bir tarihin ortaya çıkartılabileceği bildirildi.

Yerköy İlçe merkezine yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan Uyuz Hamamının, sit alanı içerisinde olduğu, 1988 yılında Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kısa süreli sondaj kazısında Roma Dönemine ait sikkeden yola çıkılarak bölgede, MS 307-340 tarihlerinde bölgenin iskan edildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan tespit çalışmalarında Uyuz Hamamı'nın batısında yaklaşık 50 metre mesafede yine aynı döneme ait seramik ocağının bulunduğu da kaydedildi. Yozgat Genç İşadamları ve Sanayicileri Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Roma dönemi kalıntılarına rastlanılan bölgede ‘saklı bir tarihin’ bulunduğu, önceki yıllarda yapılan sondajlar sonucunda çıkartılan şifalı kaynak suların ise boşa aktığını söyledi. Devlet desteğiyle kazılarak, tarihin gün yüzüne çıkartılması gerektiğine vurgu yapan Çelik, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden iki akademisyenin bölgede kazılara yönelik tespit çalışması yaptıklarını, önemli bulgulara rastladıklarını, sonrasında ise herhangi bir çalışma yapılmadığını ileri sürdü. Yozgat Genç İşadamları Derneği Başkanı Çelik, Uyuz Hamamı olarak bilinen bölgede bulunan ve boşa akıtılan jeotermal kaynakların yapılan incelemelerde topraklı ve topraksız tarımda bitkinin ihtiyacı olan besin miktarının en yüksek düzeyde olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Çelik, 2019 yılında Turizm Merkezi olma ayrıcalığının kaldırılmasının ardından ilçede vurulan sondajlar sonucunda çıkartılan termal kaynakların ortada kaldığını, termal kaynakların değerlendirilmesine yönelik yatırımların yapılması için adım atılması gerektiğini söyledi.

ROMA HAMAMI KALINTILARI

Yozgat Genç İşadamları Derneği Başkanı Çelik, Yerköy ilçesinde bulunan tarihi ‘Uyuz Hamamı’ bölgesinde de yüzey araştırması ve kazı çalışmaları yapılmasına yönelik 2019 yılında başlatılan çalışmaların da kesintiye uğradığını kaydetti. Çelik hazırlanan projeye göre, Uyuz Hamamı kalıntılarının bulunduğu bölgede Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerinin, Yozgat Bozok Üniversitesi ile birlikte önce yüzey araştırması daha sonra da kazı yapılmasının öngörüldüğüne dikkat çekti. Çelik, ‘’Yerköy ilçesinde bulunan kaplıca, klorlu, sülfatlı sular grubundan, 44 derece sıcaklıkta. Kaplıca suyunda sodyum, kalsiyum, magnezyum, demir-alüminyum, sülfat, klorür, hidrokarbonat, nitrat iyonu bulunduğu, ayrıca metaslikat asidi içerdiği de yapılan analizlerin sonuçlarından biliniyor. Kaplıca sularının nevrit, kronik romatizmal hastalıklar, çeşitli ağrılı hastalıklar, cilt hastalıkları, kadın hastalıkları, nevralji hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı, çamur kürlerinin de bulunduğu da bilinen bir gerçek. Ama bunlar dikkate alınmıyor, değerlendirilmiyor, sondajla çıkartılan termal kaynaklar boşa akıyor’’ diye konuştu. Kaplıcanın bulunduğu alanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından sit alanı olarak ilan edildiğini hatırlatan Çelik, alanda yapılan arkeolojik kazılarda çeşitli dönemlere ait buluntuların ortaya çıkarıldığını aktardı. Çelik, Uyuz Hamamı’nın bulunduğu bölgede 1998 yılında yapılan kurtarma kazıları sırasında normal insan boyutuna göre bir miktar küçük, giyimli kadın torsosu, iki parçadan oluşan gövde, kaide ile birlikte dört parça halinde gün yüzüne çıkartıldığını bildirdi. Çelik, kazı kayıtlarında, heykel parçalarının ortaya çıkartıldığı alanın çevresinde yapılan değişik sondajlar sonucunda buluntular arasında yer yer duvar temelleri ile birlikte mimari kalıntılar, Roma Dönemi’ne ait birkaç bronz sikkenin de mevcut olduğu bilgisine yer verildiğine dikkat çekti.

PROJE HAZIRLANDI

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yerköy ilçesindeki termal kaynakların yatırımda değerlendirilmesine yönelik hazırlanan projenin Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilip, mali destek verilmesinin uygun bulunduğunu bildirdi. Vali Polat, Yerköy ilçesinde bulunan kaplıca sularının bir merkezi sistem haline getirmek, bundan sonra yatırıma dönüştürmek için İl Özel İdare tarafından yapılan projenin KOP tarafından bölgede kabul edilen tek proje olduğunu aktardı. Polat, ‘’Yerköy Kaplıcalarımızı merkezi bir sistemi ele alıp yatırımlarla ilgili çalışmalara başlayacağız. Amacımız proje yapmak değil projeyi sahada uygulayabileceğimiz çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimizin istediği projeleri yapmak ve şahsa bağlı projeler değil sistematik projeler yapmaktır. Yerköy ilçesi için hazırlanan proje de bunlardan birisidir’’ ifadelerini kullandı.

KOP RAPORU

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Yerköy ilçesindeki jeotermal kaynaklarla ilgili hazırladığı raporda ise, ‘’Yerköy’de mevcutta bir adet tesis bulunmakta olup, bu tesisin çok eski olup günümüz koşullarına uygun modernize edilmesi gerekmektedir. Yerköy ilçesinde 2 bin 500 konutun 62 derece su ile ısıtmasına eşdeğer altyapısı bulunmakla birlikte işletilmesinde yaşanan sorunlar dolayısı ile aktif değildir. Yerköy’de konut ısıtması işletimi yatırımcılar açısından değerlendirilebilir bir potansiyel taşımaktadır’’ denildi.