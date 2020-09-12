KAYNAK VAR AMA!

YOZGAT’ta Kültür, Sağlık ve Eko Turizmle ilgili yeterli kaynak mevcut olmasına karşılık, tesis yetersizliği, turizm hareketliliğini ve gelirlerini engellediği, sorunun ise yıllardır çözümlenemediği ortaya çıktı. Yozgat Valiliği tarafından 2003 yılında hazırlattırılan tanıtım broşüründe, ‘Geliştirilebilecek turizm’ çeşitlerine de yer verildi. Tarım sektörünün egemen olduğu Yozgat’ta, Turizm sektörünün, alternatif bir sektör olduğuna dikkat çekilerek, Yozgat ve çevre illerinin İlkçağlardan beri, tarihi ve coğrafi özellikleri ile Anadolu’da önemli bir rol üstlenildiği vurgulandı. Kültür turizmi açısından antik kentleri, tarihi eserleri ile Yozgat’ın potansiyelinin oldukça fazla olduğu vurgulandı. Termal Turizmi yönünden Sarıkaya, Saraykent, Sorgun, Boğazlıyan, Yerköy’de kaplıca alanlarının bulunduğu hatırlatıldı. ‘’Türkiye’nin ilk Milli Parkı Yozgat Çamlığı ve doğa harikası Kazankaya Vadisinde kuş gözetleme, foto safari, botanik, kamp karavan turizmi, Aktaş yaylasında da, Yayla ve mağara turizmi yapılabilir’’ ifadelerine yer verildi. Çamlık, Akdağlar ve Kazankaya vadisinde bisiklet turları, Dağ ve Doğa yürüyüşü, Atlı doğa yürüyüşü, Delice, Çekerek ırmakları ile Gelingüllü, Yahyasaray barajlarında Olta balıkçılığı gibi turizm amaçlı sportif faaliyetler düzenlenebileceğinin altı çizildi. Yozgat’ta turizmin gelişmesi yönünde Kültür ve Turizm Müdürlüğünün çalışmalarının yanı sıra, Kerkenez, Büyük Nefes ve Alişar’da önemli medeniyetlere ait kentlerin tamamen gün ışığına çıkartılması yönünde çalışmaların yapıldığı belirtildi. Atıl durumda bulunan bazı kaplıca kaynaklarının özel teşebbüs tarafından kurulacak tesislerle devreye sokulmasıyla, Yozgat’ın Türkiye’nin önemli kaplıca turizm merkezi olabileceği de kaydedildi. Aradan geçen süre içerisinde Yozgat’ta öngörülen turizm etkinlikleriyle ilgili bir arpa boyu yol alınamadı.