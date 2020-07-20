Kaynak bulundu

YERKÖY ilçesinin şebeke su ihtiyacının karşılanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında vurulan sondajda sevindirici sonuç alındı. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, "Bir süredir saha faaliyetleri devam eden içme suyu şebekelerimiz üzerindeki çalışmalarımızdan hamdolsun başarılı sonuçlar elde ediyoruz’’ dedi.

Başkan Yılmaz, çalışmaları devam eden 3 ayrı Derin kuyu Suyu arama çalışmaları kapsamında bir nolu kuyumuzdan yüksek basınçlı 300’lük boru çapında uzun yıllar yeterliliği olabilecek kapasitedeki içme suyunu ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz, ‘’Elde etmiş olduğumuz içme suyumuzun laboratuvar analiz sonuçlarının alınması ile birlikte bağlantıları tamamlanarak şebeke sistemimize dahil edilecektir. Bu meşakkatli süreçte büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren belediyemiz personellerine teşekkür ediyor, çalışmalarımızın ilçemize ve halkımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum’’ diye konuştu.