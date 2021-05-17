Kaynak arayışı devam ediyor

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilçede su sorununun gelecekte de yaşanmaması için başlattıkları çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. İçme suyu kaynağına ulaşabilmek için sondaj çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Öçal, ‘’İlçemize kazandırdığımız yeni kaynak suyunu dağıtım depomuza ileteceğimiz isale hattı için su toplama haznesi olarak kullanacağımız sondaj çalışmamız devam etmektedir. Tüm dünyayı tehdit altına alan ve ülkemizde de yeraltı sularının bilinçsiz şekilde kullanımı sebebiyle azalan yeraltı suyu kaynaklarımızdan dolayı ilçemizde yaşanan su sıkıntısının kısa, orta ve uzun vadede çözümlenmesini amaçladığımız temiz su drenaj hattı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz’’ diye konuştu.