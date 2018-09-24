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Kaymakamlardan ziyaret

SON Kararname ile atamaları yapılıp, görevlerine başlayan kaymakamlar, görev yerlerini daha iyi tanımak amacıyla çeşitli ziyaretlere başladı.

Kaymakamlardan ziyaret

SON Kararname ile atamaları yapılıp, görevlerine başlayan kaymakamlar, görev yerlerini daha iyi tanımak amacıyla çeşitli ziyaretlere başladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Kaymakamlardan ziyaret

Kadışehri ilçesine atanan Kaymakam Fikret Dağ, ayağının tozu ile denetimlere ve ziyaretlere başladı. Belediye Başkanı Davut Karadavut ile İlçe Milli Eğitim Müdürü, daire amirleri ve okul müdürleri ile birlikte Kadışehri İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kaymakam Dağ, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, sorunlarını dinledi, toplantı yaptı. Kaymakam Dağ, öğretmenlerin sorun ve taleplerini, önerilerini dinledi, milli eğitimin bir ekip olduğunu, bu ekiple 2018-2019 yılı eğitim ve öğretimini gerçekleştireceklerini söyledi. Kaymakam Dağ, okullarla ilgili olan sorunları çözeceklerini, okulların başarılarının daha yüksek seviyeye çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılacağının altını çizdi. 
Çandır ilçesine atanan Kaymakam Onur Bektaş da, Şehit Halim Altay İlköğretim Okulu ile birlikte hastane ziyaretinde bulundu. Kaymakam Bektaş, okul ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal’ın eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Bektaş, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Kaymakam Bektaş, Devlet Hastanesini de ziyaret ederek, Başhekimi Zafer Akdeniz ve Hastane Müdürü Bekir Özgüleşir’den hastane personeli ve genel durumu hakkında bilgi aldı.

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