YOZGAT’ta, Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile başka İllere tayini çıkan Kaymakamlara veda yemeği verildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Kaymakamlara Yozgat’ta yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Yenifakılı Kaymakamı Emre Zeyrek de, yayınladığı veda mesajında, 17 Eylül 2018 tarihinden bugüne kadar şerefle yürüttüğü Yenifakılı Kaymakamlığı görevimden Cumhurbaşkanının takdirleriyle Erzurum Vali Yardımcılığına atanması nedeniyle ilçedeki görevinden ayrıldığını bildirdi.

Kaymakam Zeyrek. ‘’Görev yaptığım süre boyunca devletimin ve milletimin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi asli düstur bildim. Şahısların çıkarlarını değil milletin umumunun menfaatini gözettim. Devletimizin tanıdığı imkanlar doğrultusunda Yenifakılı’ya hizmet etmek için gayret sarf ettim. Bana bu yolda eşlik eden, yardımcı olan görev arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yenifakılılı hemşehrilerime şahsıma yaptığınız ev sahipliği için kalbi şükranlarımı sunuyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum’’ dedi.