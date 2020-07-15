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Yozgat
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Kaymakamlar yer değiştirdi

Yozgat’ta görev yapan bazı kaymakamlar diğer ilçelere atanırken, Yozgat Vali yardımcılığına da atama yapıldı. Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan ve Yenifakılı Kaymakamı Emre Zeyrek Vali Yardımcılığına atandı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:43
Kaymakamlar yer değiştirdi

YOZGAT’ta görev yapan bazı kaymakamlar farklı ilçelere atanırken, yerlerine de yenileri atandı. Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan ve Yenifakılı Kaymakamı Emre Zeyrek Vali Yardımcılığı görevine atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Sarıkaya ilçesinde 6 yıldır görev yapan Yasin Özcan, Kırıkkale Vali Yardımcılığına atandı. Yerine ise Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık atandı.  Yenifakılı Kaymakamı Emre Zeyrek ise Erzurum Vali Yardımcılığına, Giresun Çanakçı Kaymakamı Haşan Akbulut da Yozgat Vali Yardımcılığı görevine getirildi. Vekaletle yürütülen Akdağmadeni Kaymakamlığına Elazığ Palu Kaymakamı Mustafa Demir, Aydıncık Kaymakamlığına Çayıralan Kaymakamı Bekir Özen, Çekerek Kaymakamlığına Denizli Güney Kaymakamı Hüseyin Kaptan atandı. Kadışehri Kaymakamı Fikret Dağ Diyarbakır Kocaköy, Çandır Kaymakamı Murat Yayabaşı Çorum Mecitözü Kaymakamlığına ataması gerçekleştirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Kaymakamlar Yer Değiştirdi
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