Kaymakamlar vedalaştı

Son çıkan kararname ile tayinleri çıkan Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Fidan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Yozgat’taki görev süreleri kararname ile dolan Kaymakamlar, Yozgat’ta görev yaptıkları süre içerisinde güzel anılarının olduğunu, en iyi hizmeti verebilme adına çalıştıklarını, kendilerinden önce görev yapan meslektaşlarından aldıkları bayrağı, kendilerinden sonra gelecek olanlara devretmenin huzurunu yaşadıklarını ifade ettiler.