Kaymakamlar vedalaştı

Nohutlu Tepesi Yozgat Belediyesi Sosyal Tesislerinde verilen yemekte, Vali Kadir Çakır, tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Yozgat’ta görev yaparken tayinleri çıkan idarecilerden, daha önce Yozgat’ta ayrılıp, Hatay Vali Yardımcılığı görevine geçici olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Salih Altun, aynı göreve atandı. Vali Yardımcısı Mehmet Öz de Hatay Vali Yardımcılığına atanırken, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Giresun Vali Yardımcısı oldu. Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Mersin Vali Yardımcılığına, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Şırnak Cizre Kaymakamlığına, Çekerek Kaymakamı Evren Çakır, Karaman Başyayla Kaymakamlığına, Saraykent Kaymakamı İsmail Demir, Erzincan Kemah Kaymakamlığına, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, İstanbul Beylikdüzü Kaymakamlığına, Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Kocaeli Vali Yardımcılığına atandı. Daha önce geçici olarak Konya Yalıhüyük Kaymakamlığına görevlendirilen Şefaatli Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, aynı ilçeye asaleten görevlendirildi.