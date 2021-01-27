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Kaymakamlar toplandı

YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında bir araya gelen kaymakamlar, ilçelerinde çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:03
Kaymakamlar toplandı

Vali Ziya Polat başkanlığındaki toplantıya 13 ilçede görev yapan kaymakamlar katıldı. Toplantıda, ilçelerde yapılan faaliyetler, kış mevsiminde alınacak önlemler, koronavirüs tedbirleri ile ilgili konular görüşüldü.

Anahtar Kelimeler:
Kaymakamlar Toplandı
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