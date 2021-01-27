Kaymakamlar toplandı

Vali Ziya Polat başkanlığındaki toplantıya 13 ilçede görev yapan kaymakamlar katıldı. Toplantıda, ilçelerde yapılan faaliyetler, kış mevsiminde alınacak önlemler, koronavirüs tedbirleri ile ilgili konular görüşüldü.
27 Ocak 2021 Çarşamba 00:03
YOZGAT Valisi Ziya Polat başkanlığında bir araya gelen kaymakamlar, ilçelerinde çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Vali Ziya Polat başkanlığındaki toplantıya 13 ilçede görev yapan kaymakamlar katıldı. Toplantıda, ilçelerde yapılan faaliyetler, kış mevsiminde alınacak önlemler, koronavirüs tedbirleri ile ilgili konular görüşüldü.