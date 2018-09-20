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Kaymakamlar göreve başladı

KARARNAME ile Kadışehri, Çandır, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerine atanan kaymakamlar görevlerine başladı.

Kaymakamlar göreve başladı

KARARNAME ile Kadışehri, Çandır, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerine atanan kaymakamlar görevlerine başladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Kaymakamlar göreve başladı

Daha önce Arsin’de görev yapan ve Kadışehri ilçesine atanan Kaymakam Fikret Dağ, ilçe yöneticileri tarafından karşılandı. Göynücek ilçesinde görev yaparken Çandır’a atanan Kaymakam Onur Bektaş, Hükümet Konağı önünde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri tarafından törenle karşılandı. Görevine başlayan Kaymakam Bektaş, bu sıcak karşılamadan sonra kurum müdürleriyle makam odasına geçerek kısa bir tanışma programı gerçekleştirdi. Yenifakılı Kaymakamı Emre Zeyrek de görevine başladı. Daha önce Konya’nın Hüyük ilçesinde görev yapan Kaymakam Zeyrek, görev yaptığı dönem içerisinde şahısların menfaatini değil, devletin ve milletin menfaatini gözettiğini söyledi. Yerköy ilçesine atanan Kaymakam Ali Ada, daha önce Sakarya’nın Sapanca ilçesinde görev yaptı. Bursa doğumlu olan Ada, sırasıyla Bilecik/İnhisar, Aydın/Germencik, Kırıkkale/Keskin İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Asaleten Konya/Derbent, Tunceli/Pülümür, Denizli/Pamukkale, Bilecik/Osmaneli, Erzurum/Pasinler ve Sakarya/Sapanca İlçelerinde Kaymakam olarak çalıştı. Son kararname ile Yerköy ilçesine atanarak, görevine başladı. 

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