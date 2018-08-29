Kaymakamlar denetledi

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kaymakamlar tarafından yakın takibe alındı. Aydıncık ilçesinde Kaymakam Yavuz Akyol, Şefaatli ilçesinde Kaymakam Emine Dilce, jandarma tarafından yürütülen trafik çalışmalarını takip etti. Kontrol uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakamlar, asayiş ve trafik uygulamaları hakkında Jandarma personelinden bilgi aldı. Sonrasında yolculuk yapan vatandaşlara iyi bayramlar dileklerinde bulundular.