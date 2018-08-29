Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93867
ALTIN
242.129
DOLAR
6.2789
STERLİN
8.0478
EURO
7.3580

Kaymakamlar denetledi

YOZGAT’ta bayram sonrasında artan trafik yoğunluğuna yönelik denetimler, karayollarıyla birlikte köy yollarında da aralıksız sürdürülüyor.

Kaymakamlar denetledi

YOZGAT’ta bayram sonrasında artan trafik yoğunluğuna yönelik denetimler, karayollarıyla birlikte köy yollarında da aralıksız sürdürülüyor.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
19 Okunma
Kaymakamlar denetledi

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kaymakamlar tarafından yakın takibe alındı. Aydıncık ilçesinde Kaymakam Yavuz Akyol, Şefaatli ilçesinde Kaymakam Emine Dilce, jandarma tarafından yürütülen trafik çalışmalarını takip etti. Kontrol uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakamlar, asayiş ve trafik uygulamaları hakkında Jandarma personelinden bilgi aldı. Sonrasında yolculuk yapan vatandaşlara iyi bayramlar dileklerinde bulundular.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BALIKLAR DiBE ÇEKiLDi
BALIKLAR DiBE ÇEKiLDi
Alperenlerin acı günü
Alperenlerin acı günü
Bağımlılık konuşuldu
Bağımlılık konuşuldu
Trafik kazası: 4 yaralı
Trafik kazası: 4 yaralı
Kasabanın çehresini değiştirdi
Kasabanın çehresini değiştirdi
Kamp başladı
Kamp başladı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim