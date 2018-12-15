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Kaymakamın okul ziyareti

AYDINCIK ilçesinde vekaleten görev yapan Çekerek Kaymakamı Evren Çakır, Okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakamın okul ziyareti

AYDINCIK ilçesinde vekaleten görev yapan Çekerek Kaymakamı Evren Çakır, Okul ziyaretlerini sürdürüyor.

15 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Kaymakamın okul ziyareti

Kaymakam Çakır, Aydıncık Şehit Bekir Şimşek İlkokulu ve Şehit Zafer Kurt İmam Hatip Ortaokullarını ziyaret etti. İlk olarak okullarda incelemelerde bulunan Kaymakam Evren Çakır, ardından okul müdürlerinden okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Çakır, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol ile sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre sohbet etti, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

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