Kaymakamın konukları

İlçede göreve başlayan aday öğretmenler, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu’nu da bu kapsamda makamda ziyaret etti. Kaymakam Balkanlıoğlu, öğretmenlere başarı dileğinde bulundu.
19 Kasım 2020 Perşembe 00:19
AYDINCIK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde göreve başlayan aday öğretmenler, ilçeyi tanımaya yönelik ziyaret ve gezilerini sürdürüyor.
İlçede göreve başlayan aday öğretmenler, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu’nu da bu kapsamda makamda ziyaret etti. Kaymakam Balkanlıoğlu, öğretmenlere başarı dileğinde bulundu.