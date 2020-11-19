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Kaymakamın konukları

AYDINCIK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde göreve başlayan aday öğretmenler, ilçeyi tanımaya yönelik ziyaret ve gezilerini sürdürüyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:19
Kaymakamın konukları

İlçede göreve başlayan aday öğretmenler, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu’nu da bu kapsamda makamda ziyaret etti. Kaymakam Balkanlıoğlu, öğretmenlere başarı dileğinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Kaymakamın Konukları
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