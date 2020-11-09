Kaymakamdan ziyaret

Kaymakam Günlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Günlü, İlçe Emniyet Müdür Vekili Nazif Bayhan ile birlikte emniyet birimleri gezdi. Yapılan çalışmalar, ilçenin genel asayiş durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Günlü, emniyet personeliyle görüşerek hayırlı görevler, özverili, gayretli ve başarılı çalışmalar temennisinde bulundu. Kaymakam Günlü, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaretinde ise İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Muharrem Emre Aatahan'dan çalışmalar, ilçenin köylerinin genel asayiş durumu hakkında bilgiler aldı. Askeri personeller ve askerler ile bir araya gelerek sohbet eden Günlü, koğuşlar ve yemekhaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Günlü, İlçenin huzuru ve güvenliği için çalışan jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi.