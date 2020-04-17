Kaymakamdan teşekkür

Kaymakam Çakal, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı, Hastane, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Çekerek Belediyesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli, kolluk kuvvetlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasıyla faaliyetlerine büyük bir özveri ile devam ettiklerini söyledi. Kaymakam Çakal, ‘’Görev alan tüm personelimize ve destek veren diğer kuruluşlara teşekkür ederiz, iyi ki varsınız’’ dedi.

Kaymakam Çakal, ilçe halkının korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında alınan önlemlere ve yapılan duyurulara uyduklarını da hatırlatarak, ilçe halkına da teşekkür etti.