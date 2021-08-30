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Kaymakamdan teşekkür

Yozgat il genelinde Covid19 ile mücadelede görev alan personele kaymakam tarafından teşekkür edildi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:23
Kaymakamdan teşekkür

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Kaymakam İrem Baha Yağan, Koronavirüs (Covid19) ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personelleri ile bir araya geldi. Yağan, hafta sonu demeden insanlar dinlenirken sağlık çalışanlarının sokaklarda olduğunu hatırlattı. Yağan, ‘’Sağlık çalışanlarımızla bir araya geldik. Sağlık çalışanlarımız çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. 7/24 saat sahadalar, çok yoruldular. Biz onlara bir moral, motivasyon vermek amacıyla bir araya geldik. Hem kendilerine hem ailelerine teşekkür ediyorum. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Aşılamada belli bir noktaya geldikten sonra bu illetten dünya olarak da Türkiye olarak da kurtulmuş olacağız’’ dedi.

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Kaymakamdan Teşekkür
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