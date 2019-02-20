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KAYMAKAMDAN MORAL

ŞEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç, Voleybol ve Halk Oyunları yarışmasında il birincisi olan Fatih Ortaokulu öğrencilerini, öğretmenleriyle birlikte makamında kabul edip, kutladı

KAYMAKAMDAN MORAL

ŞEFAATLİ Kaymakamı Deniz Kılınç, Voleybol ve Halk Oyunları yarışmasında il birincisi olan Fatih Ortaokulu öğrencilerini, öğretmenleriyle birlikte makamında kabul edip, kutladı

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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KAYMAKAMDAN MORAL

Fatih Orta Okulu Voleybol Takımın, Yozgat’ta düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol turnuvasında rakiplerini eleyerek, son altı yıldır ara vermeden il birinciliği kupasını müzesine taşıdığı hatırlatıldı. Fatih Orta Okulu Halk Oyunları ekibinin de, 2018-2019 Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmasında Küçükler Düzenlemeli ve Yıldızlar Düzenlemeli dalda altın kupa alarak İl Birincisi olduğu hatırlatıldı. Okul Müdürü Mustafa Ünalan, Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah Emre Sakallı, Halk Oyunları Eğitimi Öğretmeni Tenzile Özkan ile birlikte öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Deniz kılınç, sporcuları ve ekibi kutladı, başarılarının devamını diledi. 

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