KAYMAKAMDAN MORAL

Fatih Orta Okulu Voleybol Takımın, Yozgat’ta düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol turnuvasında rakiplerini eleyerek, son altı yıldır ara vermeden il birinciliği kupasını müzesine taşıdığı hatırlatıldı. Fatih Orta Okulu Halk Oyunları ekibinin de, 2018-2019 Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmasında Küçükler Düzenlemeli ve Yıldızlar Düzenlemeli dalda altın kupa alarak İl Birincisi olduğu hatırlatıldı. Okul Müdürü Mustafa Ünalan, Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah Emre Sakallı, Halk Oyunları Eğitimi Öğretmeni Tenzile Özkan ile birlikte öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Deniz kılınç, sporcuları ve ekibi kutladı, başarılarının devamını diledi.