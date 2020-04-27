Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98759
ALTIN
386.811
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6117
EURO
7.5498
Flaş Haber
Şehidimiz Şefik Bey anıldı
Kapat

Kaymakamdan kutlama

Akdağmadeni Kaymakamı doğum günü etkinliğine katıldı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 00:52
Kaymakamdan kutlama

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Ahmet Coşkun, İlçe Merkezi ve köylerinde öğrencilere yönelik düzenlenen doğum günü etkinliğine katıldı. Kaymakam Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Emniyet Müdürü, Karakol Komutanı, Sosyal Destek Vefa gruplarında görev alan okul müdürleri ve polis memurlarıyla birlikte evlerinden çıkamayan öğrencileri ziyaret etti. Korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Coşkun, bazı öğrencilerin de doğum günü olması nedeniyle pasta ikramında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Kaymakamdan Kutlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güvenlik tedbirleri artırıldı
Güvenlik tedbirleri artırıldı
Dezenfekteye devam
Dezenfekteye devam
Kurala uymayana ceza
Kurala uymayana ceza
Çocuklar unutulmadı
Çocuklar unutulmadı
Bakkalın beklenmedik konuğu
Bakkalın beklenmedik konuğu
Köy çocukları unutulmadı
Köy çocukları unutulmadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim