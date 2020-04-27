Kaymakamdan kutlama

AKDAĞMADENİ Kaymakamı Ahmet Coşkun, İlçe Merkezi ve köylerinde öğrencilere yönelik düzenlenen doğum günü etkinliğine katıldı. Kaymakam Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Emniyet Müdürü, Karakol Komutanı, Sosyal Destek Vefa gruplarında görev alan okul müdürleri ve polis memurlarıyla birlikte evlerinden çıkamayan öğrencileri ziyaret etti. Korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Coşkun, bazı öğrencilerin de doğum günü olması nedeniyle pasta ikramında bulundu.