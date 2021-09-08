Kaymakamdan köy ziyareti

Kaymakam Naçar, kurum amirleri ile birlikte Tatbekirli ve Haydarlı Köylerini ziyaret etti. Köylerin genel durumu, talep ve sorunları hakkında muhtarlardan bilgi alan Naçar, hane ziyaretinde bulundu. Kaymakam Rabia Naçar, Devreceli-Çiftlik arası yol yapım çalışmasını da yerinde inceledi. Kaymakam Naçar’a İlçe Özel İdare Müdürü Selahattin Şahin ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdür Mustafa Yağmur eşlik etti. Naçar, yol yapım çalışmaları hakkında bilgi alarak, personele kolaylıklar diledi.