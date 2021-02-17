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Kaymakamdan köy ziyareti

ŞEFAATLİ ilçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Günlü köy ziyaretlerini sürdürüyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 00:59
Kaymakamdan köy ziyareti

 Kaymakam Günlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı Müdürü Filiz Gençaslan ile birlikte Kuzayca köyünde incelemelerde bulundu. Kaymakam Günlü, köyde karşılaştığı vatandaşlara maske, mesafe, temizlik konusunda uyarılarda bulundu, Covit19 salgınından hep birlikte mücadele vererek, kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Hane ziyaretlerinde de bulunan Kaymakam Günlü, köylülerin sorunlarını dinledi. Köyde ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanıp, sağlıksız yapıların bakım, onarımlarının yapılabilmesi noktasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürüne gerekli talimatlarını verdi.

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